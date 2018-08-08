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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:26 ص
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صور.. نيكولاس مادورو يعقد أول اجتماع مع الحكومة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:06 ص
صور.. نيكولاس مادورو يعقد أول اجتماع مع الحكومة بعد محاولة الاغتيال الفاشلة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
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اجتمع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء، مع الحكومة الفنزويلية فى قصر ميرافلوريس فى مدينة كاراكاس.

وتحدث مادرور خلال الاجتماع عن محاولة الاغتيال الفاشلة الأخيرة التى تعرض لها فى العرض العسكرى الـ 81 لقوات الحرس الوطنى الفنزويلى.

وحضر الاجتماع بعض أفراد الحرس الوطنى فى فنزويلا، حيث تحدث إلى طالب فى الحرس الوطنى أصيب بجروح من جراء هجوم بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو

وأشاد الرئيس الفنزويلى خلال اللقاء ببمجهودات قوات الحرس الوطنى فى حمايته من محاولة الاغتيال التى تعرض لها.

وكانت حكومة فنزويلا أعلنت الأحد، إنها احتجزت 6 أشخاص على صلة بانفجارات بطائرات دون طيار خلال احتفال حضره الرئيس نيكولاس مادورو وحذرت المعارضة من حملة محتملة بعدما اتهم مادورو خصومه بمحاولة اغتياله.

مادورو يعرض صورا لبعض المتهمين فى محاولة الاغتيال
مادورو يعرض صورا لبعض المتهمين فى محاولة الاغتيال

وأظهر التلفزيون الحكومى مساء أمس السبت الزعيم الاشتراكى الذى بدت عليه الدهشة مما بدا أنه انفجار بينما كان يلقى خطابا فى العاصمة كراكاس. وبعد لحظات، أظهرت لقطات مئات الجنود الذين يقفون فى تشكيلات وهم يحاولون الهرب من المكان.

وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول إن هناك مذكرة اعتقال صدرت بحق أحد الستة المشتبه بهم فى هجوم عام 2017 على قاعدة عسكرية وإن الثانى سبق وتم اعتقاله فى عام 2014 لمشاركته فى احتجاجات مناهضة للحكومة.

ما دورو يشيد بمجهودات قوات الحرس الوطنى
ما دورو يشيد بمجهودات قوات الحرس الوطنى

 


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