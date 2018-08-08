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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:21 م
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صور.. مدير أمن القليوبية يحظر سير التكاتك والدراجات النارية غير المرخصة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:00 م
صور.. مدير أمن القليوبية يحظر سير التكاتك والدراجات النارية غير المرخصة جانب من الجولة
القليوبية - نيفين طه
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أعلن اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حظر سير التكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة بالطرق، وسرعة ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفحص مستقليها جنائيا ورخص القيادة الخاصة بهم.

 

وأوضح مدير الأمن أنه حريص علي تكثيف التواجد الشرطي والحملات الأمنية لتحقيق الأمن للمواطن المصرى، وتحقيق الانضباط بالشارع إعلاءً لسيادة القانون ولفرض هيبة الدولة، وفقا لتوجيهات وزارة الداخلية

 

كما قام مدير أمن القليوبية بمفاجأة نقطة تفتيش رشيد الأمنية التابعه لمركز القناطر الخيرية، حيث شدد على ضرورة تحقيق الاشتباهات الإيجابية، وضبط المسجلين خطر والمحكوم عليهم، وضبط المخالفات المرورية والسيارات والدراجات البخارية بدون لوحات.

 

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