صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى وكمين دفرة الحدودى

الغربية - عادل ضرة

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، خدمات تأمين مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، للوقوف على خطة تأمين المسجد، وشدد خلال جولته على تكثيف إجراءات تأمين المسجد والأضرحة.

كما شدد مدير أمن الغربية على تكثيف الإجراءات الأمنية للتصدى لأي أعمال إرهابية أو إجرامية، في محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية، وتسيير دوريات متواصلة في الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما وجه بمتابعة تشغيل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد على مدار 24 ساعة.

وفى ذات السياق، تفقد مدير أمن الغربية خدمات تأمين كمين دفرة الحدودي، وأكد على اليقظة أثناء الخدمة وضبط المشتبه فيهم، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن.



مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى



مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى



مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى