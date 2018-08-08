صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 مدارس بالرياض بتكلفة 18 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مدرسة عابد عبد العال الثانوية بنات بالرياض، بتكلفة 5 ملايين جنيه، لخفض الكثافة من 49 إلى 35 طالبا بالفصل، كما افتتح مدرسة الرياض للتعليم الأساسى بتكلفة 9 ملايين جنيه، لخفض الكثافة الطلابية من 53 لـ 45 طالبا بالفصل الواحد وإلغاء الفترات، وافتتح مدرسة العاقولة الابتدائية بالرياض بتكلفة 4 ملايين جنيه لخفض الكثافة من 45 إلى 30 طالبا بالفصل الواحد.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والمهندس نصر الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، المهندس وفائى الشناوي، رئيس قطاع المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

من ناحيته، قال محافظ كفر الشيخ، إنه افتتح مدرسة عابد عبد العال الثانوية بنات بالرياض بتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه، على مساحة 2086 م2، بعدد فصول 21 فصل تضم أرضى و 4 أدوار، لخفض الكثافة من 49 إلى 35 طالبا بالفصل الواحد، لحل مشكلة التعليم الثانوية بالرياض، لافتاً إلى أن الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه افتتح مدرسة الرياض للتعليم الأساسى بتكلفة 8 ملايين و800 ألف جنيه، على مساحة 5192 م2 أرضى + 4 طوابق بعدد فصول 66 فصلا، لخفض الكثافة الطلابية من 53 لـ 45 طالبا بالفصل الواحد وإلغاء الفترات، وافتتح مدرسة العاقولة الابتدائية بالرياض بتكلفة 3 ملايين و 730 ألف جنيه، على مساحة 1255 م 2، بفصول 8 فصول تضم أرضى و4 أدوار لخفض الكثافة من 45 إلى 30 طالبا بالفصل الواحد، لافتاً إلى أن الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفر الشيخ تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك 125 مدرسة ستدخل الخدمة التعليمية اعتباراً من أول أكتوبر 2018م، بالإضافة إلى 125 مدرسة أخرى فى 1 أكتوبر 2019م، لتكون نسبة كثافة الفصول فى محافظة كفر الشيخ لا تتعدى الـ30 طالبا، ونسعى جاهدين لتكون محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات فى نزول الكثافة الطلابية فى جميع المراحل التعليمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا، ونعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافى والتربوى للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن، مؤكداً أنه تم تسليم 76 مدرسة بتكلفة 393 مليون جنيه وجارى تسليم 2 مدارس بتكلفة 13 مليون جنيه، وجارى تنفيذ 34 مدرسة بنسبة 80% بتكلفة 239 مليون جنيه.

تضمن الاحتفال تلاوة الطالبة آية الدسوقى للقرآن الكريم، وإلقاء الطالب أحمد عبد الله شعر مصر التى فى خاطرى، وإلقاء الطالبة ملك وهبه شعر بحبك يا مصر، وكورال مدرسة اللغات، وعرضاً رياضيًا قدمه كابتن طارق خليف، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من القيادات التنفيذية والعمل المجتمعى.



محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 مدارس بكفر الشيخ



جانب من افتتاح المحافظ للمدارس



افتتاح مدارس بالرياض