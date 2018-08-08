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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:17 م
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صور.. محافظ بورسعيد يفقد عددا من المناطق بحى الضواحى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:06 م
صور.. محافظ بورسعيد يفقد عددا من المناطق بحى الضواحى محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المناطق بحى الضواحى
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين، خاصة أعمال النظافة والصرف الصحي.
 
جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد، علي العديد من المناطق بحي الضواحي، والتي شملت منطقة السيدة نفيسة ومنطقة الصفا، والتي رافقه خلالها رئيس حي الضواحي.
 
وأصدر محافظ بورسعيد، تعليماته إلى رئيس الحي، بتكثيف أعمال النظافة بجميع المناطق وإزالة المخالفات والإشغالات والتنبيه علي أصحاب المحلات، بضرروة الالتزام بالمساحة القانونية المخصصة لهم، وعدم التعدى علي نهر الطريق، كما قام المحافظ بمتابعة أعمال النظافة بمنطقة الصفا، وأصدر توجيهاته بالرفع الفورى لأى مخلفات، والمرور الدورى لإدارات المتابعة بالحى على جميع المناطق، مشددًا علي أن هدفنا هو شعور المواطن بتحسن في مستوي الخدمات المقدمة.
 
وأشار المحافظ، إلى أن المواطن عليه العامل الأكبر في نجاح منظومة النظافة بعدم إلقاء أي قمامة خارج الصندوق المخصص لها، وضرورة تضافر كافة الجهود من أجل نجاحها، مؤكداعلي استمرار جولاته الميدانية علي جميع الاحياء للتأكد من وصول الخدمات للمواطن في أفضل صورة.
 
محافظ بورسعيد يتفقد عدد من المناطق بحي الضواحي (1)
محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المناطق بحي الضواحي 

محافظ بورسعيد يتفقد عدد من المناطق بحي الضواحي (2)
جانب من تفقذ محافظ بورسعيد عددا من المناطق بحي الضواحي

محافظ بورسعيد يتفقد عدد من المناطق بحي الضواحي (3)
خلال تفقد محافظ بورسعيد عددا من المناطق بحي الضواحي 

محافظ بورسعيد يتفقد عدد من المناطق بحي الضواحي (4)
جولة محافظ بورسعيد بحي الضواحي 

محافظ بورسعيد يتفقد عدد من المناطق بحي الضواحي (5)
محافظ بورسعيد يتفقد بعض المناطق بحي الضواحي 

 


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