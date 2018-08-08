صور.. محافظ بورسعيد يتفقد منفذ الرسوة الجمركى ويشيد بالجهود الأمنية

بورسعيد - السيد فلاح

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى ضبط المنافذ الجمركية وفرض الانضباط خلال الفترة الماضية والتى أثمرت تلك الجهود عن السيطرة التامة على مداخل المنافذ واختفاء عناصر التهريب.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تنسيق بين أجهزة المحافظة ومصلحة الجمارك وشرطة أمن الموانئ ومديرية أمن بورسعيد للتصدى والحد من عمليات التهريب عبر المنافذ الجمركية بعد أحكام السيطرة عليها وتواجد نقاط أمنية متقدمة أمام كل منفذ.

وأضاف "الغضبان"، خلال جولته بمنفذ الرسوة الجمركى والذى رافقه خلالها اللواء شعبان عبد التواب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ ومدير الادارة العامة لتامين محور قناة السويس لواء دكتور أشرف عبد القادر، بأن الحملة التى بدأتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتجفيف منابع التهريب ، من داخل المدينة وإغلاق مخازن التسليم للمهربات على مدار الأيام الماضية بدأت تؤتى ثمارها ، حيث اختفت فى الايام الماضية مشاهد التهريب من المترددين على المنافذ ولن يتم السماح بعودة هذه الظاهرة مرة أخرى حفاظًا على حقوق الدولة وحماية أبنائنا من الأطفال من استغلالهم فى هذة الأعمال الغير قانونية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حملات مكثفة من قبل رجال الشرطة والجمارك والأحياء على مخازن التهريب داخل المحافظة ، والتى نجحت تلك الحملات فى ضبط كميات كبيرة من الملابس، والقبض على عدد من المهربين ، وإزالة عدد من الأماكن العشوائية التى إقامها عدد من عناصر التهريب لتجميع البضائع الأجنبية المعدة للخروج دون دفع الرسوم الجمركية.















