صور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض لحوم عيد الأضحى بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

افتتحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، معرض لحوم عيد الأضحى المبارك بأرض المعارض بدمنهور، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بحوالى 40 جنيهًا، بالإضافة إلى توافر منتجات الخضر والفاكهة بأسعار اقتصادية أمام المواطنين.

ووجهت محافظ البحيرة بزيادة كمية المعروض من اللحوم بصفة يومية لتوفير ومواجهة الزيادة على طلب اللحوم خلال الفترة القادمة، بالاضافة إلى الإشراف الكامل لمديريات الصحة والطب البيطرى والتموين على ذبح ومتابعة المعروض بصفة يومية.

وأشادت محافظ البحيرة فى تصريحات صحفية، بجودة وأسعار السلع المعروضة ووجهت بزيادة كميات المنتجات بالمعرض وتوفيرها أولا بأول للمواطنين مع إحكام الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.

حضر افتتاح المعرض المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد، والمهندس سعد غراب رئيس مركز ومدينة دمنهور، ومديرى مديريات التموين والطب البيطرى ومباحث التموين وسط حشد وإقبال كبير من المواطنين.

يذكر أن المعرض مستمر حتى نهاية أيام العيد ويفتح أبوابه أمام الجمهور من 9 صباحا وحتى 12 مساء، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنظيم المعرض بالتعاون والتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة وشرطة التموين.