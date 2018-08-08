صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل الوفد الصينى المسئول عن تنظيم معرض التراث

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، شى يوه وين المستشار الثقافى لسفارة الصين فى مصر ومدير المركز الثقافى الصينى فى القاهرة، وجاو جو قنصل جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، والوفد الثقافى المسئول عن تنظيم المعرض الدولى المتنقل للفنون الصينية التقليدية بعنوان "الثقافة عبر القديم والحديث - معرض التراث اللامادى فى الحياة اليومية فى شنجهاى"، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية عامة، وخاصة فى مجال التبادل الثقافى، وكذا التنسيق لإقامة العديد من الفعاليات الثقافية المتبادلة بين الجانبين .

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالملحق الثقافى بالإسكندرية، وأعرب عن اعتزازه باختيار الإسكندرية لإقامة العديد من الفعاليات الثقافية الصينية على أرضها، وخاصة معرض الفنون الصينية التقليدية، وذلك لأول مرة بالإسكندرية، مؤكدة حرص المحافظة على إظهار وإخراج جميع الفعاليات الثقافية بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، مشيراً إلى أن التبادل الثقافى ما هو إلا ترجمة وتوطيد لعلاقات التأخى التى تربط الإسكندرية بشنجهاى.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات التى شاركت فى إخراج هذا المعرض، وإقامته على أرض الإسكندرية، معربا عن اعتزاله وفخره بعلاقة التآخى التى تربط شنجهاى بالإسكندرية، مؤكداً أن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة فى المقام الأول، كما أنه يقام بها العديد من الفعاليات الثقافية، مشيرا إلى أننا نهدف إلى نشر الثقافات المختلفة.

ومن جانبه، أكد الجانب الصينى، أنهم يعتزون بالتعاون مع الجانب المصرى، وخاصة فى المجال الثقافى، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة لها طابع خاص وأهمية كبيرة، فإنها مدينة تعمر بالثقافة، وبها العديد من المراكز الثقافية الأجنبية، مشيرين إلى رغبة دولته فى إقامة مركز ثقافى صينى على أرض الإسكندرية بخلاف المركز الصينى بالقاهرة، لتأكيد علاقة الشراكة الجيدة بين البلدين.

وأكد سلطان على دعمه الكبير لإقامة مركز ثقافى صينى بالإسكندرية، مشيراً إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لإتاحة الأماكن الحكومية للفرق الصينية لإقامة عروضهم عليها دون أجور إضافية، حيث يمكن استغلال المبانى التابعة للمحافظة لاستضافة أى معارض أو فعاليات ثقافية صينية، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات لخدمة التعاون الثقافى، كما أعرب عن ترحيبه لإنشاء مركز ثقافى صينى بالإسكندرية على غرار الموجود بالقاهرة، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لإنشاء هذا المنبر الثقافى الهام بالإسكندرية



المحافظ يستقبل الوفد



جانب من اللقاء



جانب من الوفد الصينى