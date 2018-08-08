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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:14 م
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صور..مجلس مدينة إسنا يتابع تنظيم حملة نظافة بطريق مصر – أسوان الزراعي

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:13 م
صور..مجلس مدينة إسنا يتابع تنظيم حملة نظافة بطريق مصر – أسوان الزراعي جانب من نظافة مدخل الطرق الصحراوي الغربي باسنا
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تم تنظيم حملة نظافة بطريق مصر- أسوان الزراعى الغربي بداية من مدخل المركز بقرية الشيخ أحود، وتم عمل توسعة للطريق على الجانبين وزراعة الأشجار بها وتركيب بلدورات.
 
وأضاف رئيس المركز – في بيان صحفي - أن حملة النظافة شملت مدخل الصحراوى الغربي وطريق المحاجر مما أسفر عن إزالة 23 طن مخلفات وأتربة ورمال من الطريق، وذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر للارتقاء بمستوى النظافة وتوسعة الشوارع لمنع التكدس المرورى.
 
وتابع محمد سليمان أنه تم تطوير شارع الأقصر- أسوان السريع الشرقي الزراعى بعد توسعته، حيث تمت زراعة الأشجار على جانبي الطريق وتحويل الأعمدة من منتصف الطريق بعد التوسعة.
 
مجلس مدينة إسنا يتابع تنظيم حملة نظافة بطريق مصر – أسوان الزراعي الغربي
مجلس مدينة إسنا يتابع تنظيم حملة نظافة بطريق مصر – أسوان الزراعي الغربي

جانب من نظافة مدخل الطرق الصحراوي الغربي باسنا
جانب من نظافة مدخل الطرق الصحراوي الغربي باسنا

تنظيف الطريق الزراعي أمام قرية الشيخ أحود
تنظيف الطريق الزراعي أمام قرية الشيخ أحود
 
 
 
 

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