صور..مجلس مدينة إسنا يتابع تنظيم حملة نظافة بطريق مصر – أسوان الزراعي

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تم تنظيم حملة نظافة بطريق مصر- أسوان الزراعى الغربي بداية من مدخل المركز بقرية الشيخ أحود، وتم عمل توسعة للطريق على الجانبين وزراعة الأشجار بها وتركيب بلدورات.

وأضاف رئيس المركز – في بيان صحفي - أن حملة النظافة شملت مدخل الصحراوى الغربي وطريق المحاجر مما أسفر عن إزالة 23 طن مخلفات وأتربة ورمال من الطريق، وذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر للارتقاء بمستوى النظافة وتوسعة الشوارع لمنع التكدس المرورى.

وتابع محمد سليمان أنه تم تطوير شارع الأقصر- أسوان السريع الشرقي الزراعى بعد توسعته، حيث تمت زراعة الأشجار على جانبي الطريق وتحويل الأعمدة من منتصف الطريق بعد التوسعة.