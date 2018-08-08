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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:24 م
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صور.. مؤسسة مصر الخير تنظم قافلة طبية فى رأس غارب

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:57 م
صور.. مؤسسة مصر الخير تنظم قافلة طبية فى رأس غارب مؤسسة مصر الخير تنظم قافلة طبية فى رأس غارب
مدحت وهبة
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دشنت مؤسسة مصر الخير، قافلة طبية شاملة لأهل مدينة رأس غارب التي تتبع محافظة البحر الأحمر إداريا، وتعد ثاني مدن المحافظة من حيث عدد السكان والأهمية بعد الغردقة، حيث قدمت 2360 خدمة ما بين توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج والأدوية اللازمة وعمل التحاليل الطبية، وإجراء 72 عملية جراحية وتقديم 56 سماعة أذن.
 
ويتمثل عمل القافلة بصفة عامة في توصيل الخدمات الطبية لمحدودي الدخل بالمناطق المحرومة من وجود الخدمات الصحية على درجة عالية من الجودة والكفاءة، حيث تركز قوافل مصر الخير الطبية على المناطق المحرومة من الخدمات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية عن طريق علاج المرضى ومساعدتهم على الحياة بصورة طبيعية، بالإضافة إلى  نشر الوعي الوقائي من الإصابات المختلفة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة.
 
واستمرت القافلة لمدة يومين بتمويل من شركه الكويت "انرجى-Kuwait energy"، وقد تمركزت القافلة في المستشفى العام – مدينة راس غارب – مبنى العيادات الخارجية مستهدفة توقيع الفحص وعلاج مايتراوح ما بين 600 إلى 800 فرد، ولأن نهر الخير بمؤسسة مصر الخير لايتوقف عند حدود ولوائح روتينية وإنما يصل للجميع فقد استفاد 910 مريض متخطيا العدد المستهدف. 
 
وتنوعت الخدمات التى تم  تقديمها في القافلة من الكشف  وتوزيع العلاج والتحاليل الطبية والخدمات الملحقة بعيادة الانف والاذن (مقياس السمع) والاشعة وتم تقديم الخدمات لجميع الأهالي الذين توافدوا على القافلة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة (جمعيه الفردوس) براس غارب، ووصل عدد الخدمات إلى 2360 خدمة متنوعة. 
 
ولم تتوقف القافلة على الكشف وتقديم العلاج فقط؛ بل امتدت لإجراء 72 عملية جراحية وعمل 7 أشعة للمرضى وسوف يتم تسليم سماعات لعدد 30 مستحق بإجمالى 56 سماعه طبية.
 
كما سيتم التواصل مع الحالات المطلوب تدخلات جراحية لها بعد عمل حصر بالعمليات المطلوبة وتحديد مواعيد مع موردى الخدمات الطبية بمدينة الغردقة لتقديم خدمة طبية ذات جودة لأهالينا من المستحقين من القافلة.
 
ويذكر أن قافلة مصر الخير الطبية كانت بالشراكة مع أطباء مستشفيات أمانة المراكز الطبية –مستشفيات وزارة الصحة والسكان وصيدليات على وعلى – شركة امبليفون للسمعيات – شركة معامل البرج للتحاليل الطبية.
 
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مؤسسة مصر الخير

رأس غارب

قافلة طبية




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