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صور.. عمال أجانب يتظاهرون فى إيطاليا إثر مقتل 16 من زملائهم فى حادثى سير

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:36 م
صور.. عمال أجانب يتظاهرون فى إيطاليا إثر مقتل 16 من زملائهم فى حادثى سير جانب من تظاهرات العمال فى إيطاليا
رويترز
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تظاهر مئات من العمال الزراعيين معظمهم من الأفارقة فى حقول فى جنوب إيطاليا حيث هتفوا "لسنا عبيدا" الأربعاء، احتجاجا على ظروف العاملين فى قطف الطماطم بعد وفاة 16 عاملاً فى حادثى سير.

أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين

 

وسلط الحادثان اللذان تتشابه ظروفهما ووقعا في غضون 48 ساعة الأضواء على معاناة العاملين فى الحقول فى أنحاء مدينة فودجا فى إقليم بوليا حيث يقضى آلاف الأجانب موسم الصيف وهم يحصدون الطماطم تحت رحمة وكالات توظيف مرتبطة أحيانا بالجريمة المنظمة.

تظاهر الاجانب فى ايطاليا
تظاهر الاجانب فى ايطاليا

 

وسار المتظاهرون الذين توقفوا عن العمل من الريف نحو فودجا وهم يهتفون "لسنا عبيدا، لا للاستغلال".

وسارعت الحكومة الإيطالية إلى الرد على الغضب الناجم عن حالات الوفاة حيث أعلن وزير الداخلية المتشدد ماتيو سالفينى الحرب على "المافيا" فى فودجا ومحيطها متعهدا بالقضاء عليها "شارعاً شارعاً وبلدة بلدة" خلال زيارة قام بها إلى المنطقة الثلاثاء.

مظاهرة اعتراضا على مقتل زملائهم
مظاهرة اعتراضا على مقتل زملائهم

 

العمال الزراعين يتظاهرون فى ايطاليا
العمال الزراعين يتظاهرون فى ايطاليا

 

جانب من التظاهرة
جانب من التظاهرة
 
احد الضحايا
احد الضحايا
 
عدد من المتظاهرين
عدد من المتظاهرين
 
جانب من التظاهرات فى ايطاليا
جانب من التظاهرات فى ايطاليا

 


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