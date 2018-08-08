صور.. طائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن غارات على عدة أهداف من قطاع غزة

كتب : أحمد جمعة _ تصوير أ.ف.ب

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلى عدداً من الغارات الجوية، مساء اليوم الأربعاء، على عدة أهداف فى مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية ان طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت موقعاً للمقاومة فى منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت أرضاً زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين فى رفح جنوب القطاع، فيما لا تزال الغارات مستمرة.



الاحتلال الاسرائيلى يشن غارات



غارات اسرائيلية على قطاع غزة



غارات الاحتلال



غارات على قطاع غزة



ارتفاع اللهب جراء عنف الاحتلال



ارتفاع اللهب والدخان جراء عنف الاحتلال



أعمدة الدخان جراء القصف



أعمدة الدخان



النيران تتصاعد من صف الاحتلال



قصف الاحتلال