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صور.. ضبط مصنع لإعادة تصنيع الأسلاك الكهربائية مقلدة لأشهر الماركات بالقاهرة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:24 م
صور.. ضبط مصنع لإعادة تصنيع الأسلاك الكهربائية مقلدة لأشهر الماركات بالقاهرة المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، فى القبض على "جبريل ج م" 34 سنة، صاحب مصنع لإعادة تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية، لإدارته المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر ملصق عليها علامات تجارية مقلدة منسوبة للغير بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل المصنع على 6 كابلات كهربائية مختلفة الأحجام، 10 شكائر بلاستيكية كبيرة الحجم تحوى مواد خام، 4 أجولة بلاستيكية كبيرة الحجم تحوى كميات من أكياس السلوفان البلاستيك واستيكرات لعلامات تجارية مقلدة، 9 طمبورات حديدية تستخدم فى تصنيع الاسلاك والكابلات الكهربائية، 14 لفة سلك كهربائى معدة للبيع منسوب تصنيعها لشركة السويدى للكابلات، 6 لفات سيلفر أبيض اللون، دولاب من الخشب بداخله جهاز كمبيوتر يستخدم فى طباعة العلامات التجارية، وجميعها مجهولة المصدر ومصنعة باستخدام خامات رديئة وغير مصحوبة باية مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحـرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

مصنع لاعادة تصنيع الاسلاك الكهربائية مجهولة المصدر (1)
 

 

مصنع لاعادة تصنيع الاسلاك الكهربائية مجهولة المصدر (2)
 

 

مصنع لاعادة تصنيع الاسلاك الكهربائية مجهولة المصدر (3)
 

 

مصنع لاعادة تصنيع الاسلاك الكهربائية مجهولة المصدر (4)
 

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