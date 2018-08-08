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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:57 م
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صور.. ضبط سائقى نقل ظهرا فى فيديو يسيران بسرعة جنونية على الطريق

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:17 م
صور.. ضبط سائقى نقل ظهرا فى فيديو يسيران بسرعة جنونية على الطريق أحد المتهمين
كتب: عبد الرحمن سيد
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تمكنت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء علاء الدجوى مدير الشرطة المتخصصة من القبض على سائقين ظهرا فى فيديو يسيران بسرعة عالية على الطريق.

 

السائقان ظهرا فى الفيديو بعدم الالتزام بالحارة المخصصة لسير السيارات، وهى الحارة اليمنى والسرعة الزائدة، مما يعرض حياة قائدى السيارات للخطر.

 

وعلى الفور قام اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، بإخطار إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء هشام عامر مدير الإدارة، بضبط قائدى السيارتين، ونجحت قوات الأمن بضبط قائدى السيارات، وعرضهم على النيابة المختصة لاتخاذ اللزام قانونا فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضبط الحركة المرورية على الطرق وتسيير الحركة المرورية حفاظا على سلامة المواطنين.

 
المتهمين (1)
أحد المتهمين
المتهمين (2)
أحد المتهمين
 

المتهمين (3)
أحد المتهمين

المتهمين (4)
أحد المتهمين

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الإدارة العامة للمرور

اللواء علاء الدجوى مدير الشرطة المتخصصة

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