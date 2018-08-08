صور.. رجال الإنقاذ فى أمريكا يواصلون إخماد حريق مجمع ميندوسينو شمال كاليفورنيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

واصل رجال الإنقاذ فى أمريكا اليوم الأربعاء، عمليات إطفاء حريق مجمع ميندوسينو فى شمال كاليفورنيا، حيث أفادت تقارير بأنه على وشك أن يصبح الأكبر فى تاريخ الولاية الحديث، وفقا لأرقام أصدرتها السلطات المحلية الإثنين.

واستنادًا إلى أحدث حصيلة أوردها جهاز رجال الإطفاء فى كاليفورنيا، فإنّ حريق مجمع ميندوسينو، الذى يشمل حريقين هما "حريق النهر" و"حريق المزرعة"، قد دمّر 110748 هكتارًا أى ما يعادل تقريبا حجم مدينة لوس أنجليس.+



رجال الإنقاذ فى أمريكا

فبعد تخطّيه شدّة حريق "سيدار" الذى أتى فى أكتوبر 2003 على 110579 هكتارًا، بات حريق مجمع ميندوسينو على وشك أن يتجاوز أيضا شدّة حريق "توماس" الذى دمّر 114078 هكتارًا فى ديسمبر 2017.

وقال سكوت ماكلين المتحدث باسم جهاز الإطفاء فى فيديو نشر على فيسبوك "للأسف، أتوقع أن أراه (حريق مجمع ميندوسينو) يُصبح الحريق الأول" من حيث الشدّة.



محاولات رجال الإنقاذ فى أمريكا

كما أنّ هناك حريقًا آخر هو "حريق كار" الذى قالت السلطات إنّ سببه "عطل ميكانيكى فى عربة" تسبب فى تطاير شرارات فى ظروف جافة. وأدى هذا الحريق إلى تدمير 1600 مبنى بما فيها ألف منزل. وتم نشر أكثر من 4200 رجل إطفاء لمكافحته، إلا أنهم لم ينجحوا سوى فى احتواء 45% منه حتى الآن.

ومن بين الحرائق الأخرى التى تشهدها الولاية حريق فيرغسون الذى تم احتواؤه بنسبة 38%.