صور.. رئيس وزراء اليابان يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة فى طوكيو

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

استقبل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الأربعاء فى مكتب رئيس الوزراء بطوكيو.

ويجرى جوتيريس محادثات مع آبى فى طوكيو قبل توجهه إلى ناجازاكى لحضور مراسم السلام السنوية فى اليوم التالى.



وصول أنطونيو جوتيريس

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أنه سيبحث فى الأزمة الكورية الشمالية، مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى خلال زيارته لليابان وفق ما ذكرت متحدثة باسم الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

ويأتى الاجتماع وسط تقارير بأن آبى يسعى إلى عقد لقاء مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون على الأرجح فى سبتمبر فى مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وكان كيم التزم فى إعلان مشترك مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العمل على "نزع كامل للسلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية"، إلا أنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل وسبل تطبيق إعلان النوايا هذا الذى لا يزال غامضا.



رئيس وزراء اليابان وأنطونيو جوتيريس