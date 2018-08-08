صور.. خالد صلاح: نحتاج لتطوير شبكات توزيع الصحف لتقليل خسائر رفع أسعار الورق

كتب محمد السيد - تصوير كريم عبد العزيز

طالب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، بأن يترك للصحافة الخاصة عمل دراسة خاصة بها لارتفاع أسعار بيع الصحف بطريقتها المختلفة وحسب ظروفها الاقتصادية، لاسيما أن مقترح نقيب الصحفيين بزيادة سعر الجرنال اليومى لـ3 جنيهات هو بالفعل السعر الحالى لجريدة اليوم السابع.

وأضاف خالد صلاح، خلال كلمة له فى اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة برؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ورؤساء تحرير الصحف الخاصة، أن المؤسسات الصحفية الخاصة جربت من قبل رفع أسعار الصحف وأن التوزيع يقل فى إطار المقبول على حسب كل جرنال وظروفه، مشددا على أن العدد الورقى مهم جدا ويعطى طابع للمؤسسات الصحفية ولأمور تتعلق بالنقابة.

ونوه خالد صلاح إلى أن شبكة توزيع الصحف فى مصر تحتاج للصرف عليها، وأن الشركات التى تتولى التوزيع ليس لديها الشغف بالمراقبة الجادة وزيادة مناطق التوزيع، متابعا:" ليس لدى طلب خلال الاجتماع إلا الانتهاء لقرار لرفع أسعار بيع الصحف، لابد أن يتم رفع الأسعار خلال أيام، يجب الاهتمام بالمطلب الملح الآن وهو ارتفاع أسعار بيع الصحف لأننا أمام أزمة".

وتابع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير جريدة اليوم السابع:" نحتاج تطوير شبكات التوزيع لتقليل الخسائر الناتجة عن رفع سعر ورق الجرائد".