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صور..حريق بسينما ريفولى وسط القاهرة والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:32 ص
صور..حريق بسينما ريفولى وسط القاهرة والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران حريق بسينما ريفولى
عبد الله محمود
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نشب من قليل حريق هائل داخل سينا ريفولى بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة، نتج عن الحريق احتراق معظم أجزاء السينما، وذلك عقب انتشار السنة اللهب إلى باقى السينما.

و على الفور قام الأهالى بمحاولة إخماد النيران إلا انهم فلشلو فى ذلك، وعلى الفور قاموا بإبلاغ إدارة الحماية المدنية التى قامت بالدفع بالعديد من سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومحاصرة ألسنة اللهب. 

كما انتقل اللواء هشام لطفى مساعد مدير أمن القاهرة إلى مكان الحريق، لمتابعة عملية إخماد النيران. 

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف، استعدادا لاستقبال أى إصابات نتجت عن الحريق. 

وما زال رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق الذى إمتد إلى سطح السينما مما تسبب فى تصاعد السنة اللهب بكثافة بالمنطقة . 

 


 

 


 

 

 


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