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صور.. حبس عامل طعن شابًا بسكين داخل نيابة كفر الدوار لاتهامه باغتصاب ابنته

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:00 م
صور.. حبس عامل طعن شابًا بسكين داخل نيابة كفر الدوار لاتهامه باغتصاب ابنته المجنى عليه
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قرر معتز حسنين وكيل نيابة كفر الدوار، مساء اليوم، حبس "م. ع" عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامة، بطعن شاب بسكين أثناء عرضه على النيابة العامة، لاتهامه بإقامة علاقة  غير شرعية مع ابنته واتهامها له باغتصابها.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد هندى مديرالمباحث الجنائية بالواقعة.

 

وبالفحص تبين اعتداء "م.ع" بسكين على "م س ط" أثناء عرضه على النيابة وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام فى حالة حرجة، وتبين أن الواقعة ترجع عندما قدم والد الفتاة التى تبلغ من العمر 16 سنة بلاغا باغتصاب المتهم ابنته، حيث تبين وفقا للتحريات الأولية والكشف الطبى على الفتاة أن هناك علاقة غير شرعية بينهما.

 

تمكن النقيب أحمد النوحى معاون المباحث من القبض على المتهم وأثناء العرض على النيابة العامة، اعتدى والد الفتاة على الشاب بسكين وتم نقله لمستشفى كفر الدوار العام وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.


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