صور.. جورجيا تحيى الذكرى الـ10 لـلحرب الخاطفة مع روسيا

كتب حازم عادل - تصوير وكالات

تحيى جورجيا، اليوم الاربعاء، الذكرى العاشرة لـ "الحرب الخاطفة" مع روسيا والتى انتهت باعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين جورجيتين لا تزالان تحت الهيمنة الروسية.



احد رجال قوات الأمن فى جورجيا أثناء الذكرى العاشرة

وهناك خلاف بين موسكو وتبيليسى منذ فترة طويلة حول طموحات الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة فى القوقاز للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى، وهو ما تعتبره روسيا انتهاكا خطيرا لمنطقة نفوذها.

وتحولت هذه التوترات فى 2008 إلى نزاع مسلح، حينما تدخل الجيش الروسى فى الأراضى الجورجية لصالح أوسيتيا الجنوبية، المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا، التى أطلقت فيها تبيليسى عملية عسكرية دامية.



احد الحاضرين لاحياء ذكرى الحرب

وألحقت القوات الروسية هزيمة بالجيش الجورجى وهددت بالسيطرة على العاصمة، وأدّى اتفاق سلام تفاوض عليه نيكولا ساركوزى الرئيس الفرنسى فى ذلك التوقيت، إلى انسحاب القوات الروسية لكن موسكو اعترفت باستقلال منطقتى أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، واحتفظت منذ ذلك الحين بوجود عسكرى كبير فيهما.



رئيس جورجيا أثناء إحياء ذكرى الحرب الخاطفة

وأعلنت أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتان تشكلان حوالى 20 فى المائة من الأراضى الجورجية، استقلالهما ودافعتا عنه خلال حرب أولى ضد قوات تبيليسى بعد تفكك الاتحاد السوفياتى فى مطلع التسعينيات.



احد ضحايا حرب جورجيا وروسيا



احياء الذكرى العاشرة للحرب الخاطفة

حزن سيدة على أحد ذويها

ذكرى الحرب بين جورجيا وروسيا



حزن شديد يسيطر على أهالى ضحايا الحرب الخاطفة