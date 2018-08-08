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صور .. تضامن بنى سويف تسلم متعلقات حجاج الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:22 م
صور .. تضامن بنى سويف تسلم متعلقات حجاج الجمعيات الأهلية تضامن بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف مساء اليوم ، اجتماع لتسليم لحجاج الجمعيات الأهلية لبندر بني سويف وذلك لتسليم متعلقاتهم استعداد لأداء فريضة الحج .   

وسلم أحمد حمدى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف ، ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، يرافقه تامر سراج مشرف بعثة الحج لعام 2018 خلال الاجتماع ، حجاج الجمعيات الأهلية ببندر بني سويف  جوازات السفر وتذاكر الطيران والحقائب وبطاقات التعارف المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وأكد أحمد حمدى مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببنى سويف ،فى بيان له أن مواعيد مغادرة الحجاج من محافظة بني سويف إلى مطار القاهرة الدولي ، وعددهم 187  بإجمالي عدد 4 اتوبيسات وهي جمعيات بندر بني سويف ، ومركز ناصر ، ومركز ببا ، ومركز اهناسيا ، مساءً من الاثنين القادم من أمام مبنى محافظه بني سويف شرق النيل .
 

 


 


 


 

 


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