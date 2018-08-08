صور.. ترامب يحضر حفل عشاء مع رجال الأعمال الأمريكيين فى نيوجيرسى

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

حضر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأسرته اليوم الأربعاء، حفل عشاء مع كبار رجال الأعمال فى نادى ترامب الوطنى للجولف فى نيوجيرسى.

وحضر العشاء الرئيس التنفيذى لشركة جونسون آند جونسون أليكس جورسكى، حيث جلس بجوار مستشار البيت الأبيض الكبير جاريد كوشنر.

وأجرى جاريد كوشنير وإيفانكا ترامب محادثات مع الرئيس التنفيذى لشركة هانيويل داريوس آدمتشيك ورئيس ماستركارد والرئيس التنفيذى آجاى بانجا قبل خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نيوجيرسى.



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



جاريد كوشنر



إيفانكا ترامب



ميلانيا ترامب



مأدبة العشاء