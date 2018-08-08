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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:39 ص
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صور.. ترامب يحضر حفل عشاء مع رجال الأعمال الأمريكيين فى نيوجيرسى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:58 ص
صور.. ترامب يحضر حفل عشاء مع رجال الأعمال الأمريكيين فى نيوجيرسى مأدبة عشاء على شرف رجال الأعمال فى أمريكا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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حضر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأسرته اليوم الأربعاء،  حفل عشاء مع كبار رجال الأعمال فى نادى ترامب الوطنى للجولف فى نيوجيرسى.

وحضر العشاء الرئيس التنفيذى لشركة جونسون آند جونسون أليكس جورسكى، حيث جلس بجوار مستشار البيت الأبيض الكبير جاريد كوشنر.

وأجرى جاريد كوشنير وإيفانكا ترامب محادثات مع الرئيس التنفيذى لشركة هانيويل داريوس آدمتشيك ورئيس ماستركارد والرئيس التنفيذى آجاى بانجا قبل خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نيوجيرسى.

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

 

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب

 

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

 

مأدبة العشاء
مأدبة العشاء

 

جانب من مأدبة العشاء
جانب من مأدبة العشاء

 


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