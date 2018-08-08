video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. المجلس الخاص يعتمد الحركة القضائية الجديدة بمجلس الدولة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:35 م
صور.. المجلس الخاص يعتمد الحركة القضائية الجديدة بمجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

اعتمد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لعام ٢٠١٨ – ٢٠١٩.

 

وجاء التشكيل الجديد للمجلس الخاص بالترتيب كالآتى:

المستشار أحمد أبو العزم رئيساً للمحكمة الإدارية العليا، المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، المستشار عبد المعطى الشبراوى رئيساً لإدارة التفتيش الفنى، المستشار يسرى الشيخ رئيساً لمحكمة القضاء الإدارى، الدكتور ممدوح صديق رئيس هيئة المفوضين، المستشار حسن شلال رئيساً لقسم التشريع، المستشار يحيى خضرى رئيساً لشئون المحاكم الادارية والتأديبية.

المستشار يسرى الشيخ
المستشار يسرى الشيخ

 

المستشار احمد ابو العزم
المستشار احمد ابو العزم

 

المستشار بخيت اسماعيل
المستشار بخيت اسماعيل

 

المستشار بيع عبد المعطى
المستشار بيع عبد المعطى

 

المستشار حسن الشال
المستشار حسن الشال

 

المستشار ممدوح درويش
المستشار ممدوح درويش

 

المستشار يحيى حصرى
المستشار يحيى حصرى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترقية المستشارين وائل فرحات ومحمود أبو العزم وإسلام محروس لدرجة وكيل مجلس الدولة

مجلس الدولة

المجلس الخاص

الحوادث

الحركة القضائية




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة