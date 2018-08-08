صور.. المجلس الخاص يعتمد الحركة القضائية الجديدة بمجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

اعتمد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لعام ٢٠١٨ – ٢٠١٩.

وجاء التشكيل الجديد للمجلس الخاص بالترتيب كالآتى:

المستشار أحمد أبو العزم رئيساً للمحكمة الإدارية العليا، المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، المستشار عبد المعطى الشبراوى رئيساً لإدارة التفتيش الفنى، المستشار يسرى الشيخ رئيساً لمحكمة القضاء الإدارى، الدكتور ممدوح صديق رئيس هيئة المفوضين، المستشار حسن شلال رئيساً لقسم التشريع، المستشار يحيى خضرى رئيساً لشئون المحاكم الادارية والتأديبية.



المستشار يسرى الشيخ



المستشار احمد ابو العزم



المستشار بخيت اسماعيل



المستشار بيع عبد المعطى



المستشار حسن الشال



المستشار ممدوح درويش