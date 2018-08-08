صور.. العواصف وسوء الطقس فى فرنسا يعطل 1500 مسافر بالقطارات

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة "20 مينيت" الفرنسية، إن سوء الأحوال الجوية والعواصف الشديدة بفرنسا أدت إلى تعطل رحلات بالقطارات إثر سقوط الأشجار على الطرق وقضبان السكك الحديدية، مما أدى إلى إغلاق الطرق.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المسافرين الذين تكدسوا على محطة القطار فى ايزيو وكاين وايفرو تعدى الـ1500 شخص، مقسمين على المحطات المذكورة.

وعلى الفور سارعت السلطات بإرسال سيارات وعربات أجرة من أجل توصيل المسافرين إلى منازلهم أو إلى أماكن قريبه من أماكن توجههم إلى أن تهدأ حركة الرياح، وتعود القطارات إلى العمل بعد إزالة الأشجار وتمهيد الطرق من جديد ومواصلة الرحلات.

يذكر أن السلطات الفرنسية رفعت أمس الثلاثاء، حالة التأهب فى 66 منطقة ورفعت التحذير للون البرتقالى.

الركاب بمحطة ليزيو



المسافرين فى محطة القطار