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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:01 م
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صور..العاهل الأردنى لعباس: "لا سلام ولا استقرار" فى المنطقة دون حل الصراع

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:14 م
صور..العاهل الأردنى لعباس: "لا سلام ولا استقرار" فى المنطقة دون حل الصراع مصافحة العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى
عمان (أ ف ب)
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حذر العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى خلال استقباله الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى عمان الاربعاء من أنه "لا سلام ولا استقرار فى المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطينى الإسرائيلى يستند إلى حل الدولتين".

وقال بيان صادر عن الديوان الملكى إن الملك بحث مع الرئيس عباس فى قصر الحسينية الاربعاء "التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية، والمساعى المستهدفة إعادة تحريك عملية السلام".

واكد الملك، الذى عاد قبل أيام من زيارة لواشنطن، أن لقاءاته الأخيرة مع الرئيس الأميركى وأركان الإدارة ولجان الكونغرس، "ركزت على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الذى يؤكد أن لا سلام ولا استقرار فى المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطينى الإسرائيلى يستند إلى حل الدولتين".

كما أكد على "أهمية العمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولى لإيجاد آفاق سياسية، تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني".

وأشار الى "استمرار الأردن فى بذل جميع الجهود، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

استقبال الرئيس الفلسطينى من العاهل المغربى
استقبال الرئيس الفلسطينى من العاهل المغربى

 

استقبال العاهل الأردنى للرئيس الفلسطينى
استقبال العاهل الأردنى للرئيس الفلسطينى

 

العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى
العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى

 

مصافحة الزعيمين
مصافحة الزعيمين

 

 


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