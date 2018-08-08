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صور.. الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدى وبدء مرحلة العلاج

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:41 م
صور.. الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدى وبدء مرحلة العلاج أسماء الأسد وبشار الأسد
كتب بيشوى رمزى - وكالات
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أعلن المكتب الإعلامى فى رئاسة الجمهورية السورية اليوم أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدى اكتشف مبكراً.

وقال المكتب الإعلامى فى صفحته على فيس بوك: بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدى اكتشف مبكراً".

وبحسب الصورة التى نشرها المكتب الإعلامى فإن أسماء تتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية بدمشق.

الرئيس السورى بشار الأسد وزوجته فى المستشفى
الرئيس السورى بشار الأسد وزوجته فى المستشفى

وأظهرت صورة نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء والرئاسة السورية أسماء الأسد، التى تبلغ من العمر 42 عاما، مبتسمة وهناك محقن وريدى متصل بذراعها وهى جالسة إلى جانب زوجها الرئيس بشار الأسد فيما بدا أنها غرفة مستشفى.

وأفاد بيان رئاسى على إنستجرام "أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدى اكتشف مبكرا".

أسماء الأسد عقب اجراء التحاليل
أسماء الأسد عقب اجراء التحاليل

 


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