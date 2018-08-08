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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:19 م
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صور..الحماية المدنية بالبرتغال تواصل محاولات اخماد حريق الغابات

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:24 م
صور..الحماية المدنية بالبرتغال تواصل محاولات اخماد حريق الغابات الهليكوبتر تحاول اخماد حريق الغابات
كتب حازم عادل تصوير وكالات
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تواصل سلطات الحماية المدنية بالبرتغال، محاولاتهم فى إخماد الحريق الذى نشب فى الغابات، عن طريق الطائرات الهليكوبتر، وذلك فى ظل مواصلة ارتفاع درجات الحرارة فى أوروبا، حيث سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 46 درجة مئوية فى البرتغال.
 
واتسعت رقعة الحريق، الذي نشب الجمعة الماضية، حيث قالت سلطات الحماية المدنية، إن الدخان يجعل من الصعب على طائرات الإطفاء الوصول للمنطقة، لكن هناك أكثر من 9 طائرات هليكوبتر تقوم بجهود للسيطرة على الحريق التى تشارك فيها أيضا 350 سيارة إطفاء.
 
رجال الإنقاذ تحاول السيطرة على حرائق الغابات
رجال الإنقاذ تحاول السيطرة على حرائق الغابات

البرتغال تسعى للسيطرة على حرائق الغابات
البرتغال تسعى للسيطرة على حرائق الغابات

الطائرات تحاول اخماد حرائق الغابات
الطائرات تحاول اخماد حرائق الغابات

رجال الإطفاء تشاهد الادخنه المتصاعده بعد عملية الاخماد
رجال الإطفاء تشاهد الادخنه المتصاعده بعد عملية الاخماد

حرائق الغابات فى البرتغال
حرائق الغابات فى البرتغال

النيران تلتهم الغابات والسيارات فى البرتغال
النيران تلتهم الغابات والسيارات فى البرتغال

الحريق يأكل الأخضر واليابس فى البرتغال
الحريق يأكل الأخضر واليابس فى البرتغال

عقب اخماد الحريق
عقب اخماد الحريق

الهليكوبتر أثناء إطفاء الحريق
الهليكوبتر أثناء إطفاء الحريق

الطائرات أثناء عملية الاطفاء
الطائرات أثناء عملية الاطفاء

المواطنون يتابعون عملية السيطرة على حرائق الغابات
المواطنون يتابعون عملية السيطرة على حرائق الغابات

تصاعد الادخنة حريق البرتغال
تصاعد الادخنة حريق البرتغال

ادخنه كثيفه ناتجه عن حرائق الغابات
ادخنه كثيفه ناتجه عن حرائق الغابات

درجة الحرارة ادت الى حرائق الغابات فى البرتغال
درجة الحرارة ادت الى حرائق الغابات فى البرتغال

الطائرات تسيطر على حريق الغابات بالبرتغال
الطائرات تسيطر على حريق الغابات بالبرتغال

حريق البرتغال يبث القلق عند المواطنين
حريق البرتغال يبث القلق عند المواطنين
 

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حريق الغابات

البرتغال

حريق البرتغال

طائرات الهليكوبتر

الحماية المدنية




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