صور..الحماية المدنية بالبرتغال تواصل محاولات اخماد حريق الغابات

تواصل سلطات الحماية المدنية بالبرتغال، محاولاتهم فى إخماد الحريق الذى نشب فى الغابات، عن طريق الطائرات الهليكوبتر، وذلك فى ظل مواصلة ارتفاع درجات الحرارة فى أوروبا، حيث سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 46 درجة مئوية فى البرتغال.
واتسعت رقعة الحريق، الذي نشب الجمعة الماضية، حيث قالت سلطات الحماية المدنية، إن الدخان يجعل من الصعب على طائرات الإطفاء الوصول للمنطقة، لكن هناك أكثر من 9 طائرات هليكوبتر تقوم بجهود للسيطرة على الحريق التى تشارك فيها أيضا 350 سيارة إطفاء.
رجال الإنقاذ تحاول السيطرة على حرائق الغابات
البرتغال تسعى للسيطرة على حرائق الغابات
الطائرات تحاول اخماد حرائق الغابات
رجال الإطفاء تشاهد الادخنه المتصاعده بعد عملية الاخماد
حرائق الغابات فى البرتغال
النيران تلتهم الغابات والسيارات فى البرتغال
الحريق يأكل الأخضر واليابس فى البرتغال
عقب اخماد الحريق
الهليكوبتر أثناء إطفاء الحريق
الطائرات أثناء عملية الاطفاء
المواطنون يتابعون عملية السيطرة على حرائق الغابات
تصاعد الادخنة حريق البرتغال
ادخنه كثيفه ناتجه عن حرائق الغابات
درجة الحرارة ادت الى حرائق الغابات فى البرتغال
الطائرات تسيطر على حريق الغابات بالبرتغال
حريق البرتغال يبث القلق عند المواطنين
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة