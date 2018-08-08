صور..الحماية المدنية بالبرتغال تواصل محاولات اخماد حريق الغابات

كتب حازم عادل تصوير وكالات

تواصل سلطات الحماية المدنية بالبرتغال، محاولاتهم فى إخماد الحريق الذى نشب فى الغابات، عن طريق الطائرات الهليكوبتر، وذلك فى ظل مواصلة ارتفاع درجات الحرارة فى أوروبا، حيث سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 46 درجة مئوية فى البرتغال.

واتسعت رقعة الحريق، الذي نشب الجمعة الماضية، حيث قالت سلطات الحماية المدنية، إن الدخان يجعل من الصعب على طائرات الإطفاء الوصول للمنطقة، لكن هناك أكثر من 9 طائرات هليكوبتر تقوم بجهود للسيطرة على الحريق التى تشارك فيها أيضا 350 سيارة إطفاء.