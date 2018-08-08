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صور.. الجيش السويسرى يروى آلاف الأبقار العطشى بسبب الجفاف

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:53 ص
صور.. الجيش السويسرى يروى آلاف الأبقار العطشى بسبب الجفاف هليكويتر الجيش السويسرى
رويترز
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بدأت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السويسرى نقل مياه إلى آلاف الأبقار العطشى ، جراء جفاف وموجة حارة تجتاح أغلب أرجاء قارة أوروبا.

أبقار سويسرا تعانى جراء الحرارة المرتفعة
أبقار سويسرا تعانى جراء الحرارة المرتفعة

وتدلت حاويات بلاستيكية حمراء كبيرة مملوءة بالماء من طائرات هليكوبتر من طراز سوبر بوما ، بدأت أمس الثلاثاء نقل المياه إلى مزارع في سفوح جبال جورا وجبال الألب.

أبقار سويسرا
أبقار سويسرا

وقالت السلطات إن نحو 40 ألف بقرة ترعى بالصيف فى مراع مرتفعة بولاية فو كونتون بغرب سويسرا ، وتحتاج كل منها ما يصل إلى 150 لترا من الماء يوميا ، وأضافت أنه تم ملء حوضين كبيرين بالماء للسماح للمزارعين بتعبئة خزانات شاحناتهم ، وطلب عشرات المزارعين المساعدة من طائرات الهليكوبتر عبر خط اتصال ساخن منذ الإعلان عن العملية الطارئة يوم الجمعة.

إحدى الطائرات التابعة لسلاح الجو السويسرى
إحدى الطائرات التابعة لسلاح الجو السويسرى

وقالت الحكومة الاتحادية يوم الاثنين إنها ستخفض رسوم استيراد علف الماشية وتقدم قروضا دون فوائد للمزارعين ، لمساعدتهم على مواجهة الجفاف الذى يتزامن مع موجة حارة أدت لنفوق أسماك فى نهر الراين.

الأبقار تحتفى بالمياه
الأبقار تحتفى بالمياه
الأبقار هى أحد مصادر الثروة فى سويسرا
الأبقار هى أحد مصادر الثروة فى سويسرا
الجيش السويسرى يوفر المياه للأبقار
الجيش السويسرى يوفر المياه للأبقار
جهود لاحتواء الحرارة المرتفعة فى أوروبا
جهود لاحتواء الحرارة المرتفعة فى أوروبا
طائرة تابعة لسلاح الجو السويسرى تقوم بدور لمسادة الأبقار الظمآنة
طائرة تابعة لسلاح الجو السويسرى تقوم بدور لمسادة الأبقار الظمآنة
طائرة عسكرية سويسرية توفر المياه للأبقار
طائرة عسكرية سويسرية توفر المياه للأبقار
طائرة عسكرية سويسرية
طائرة عسكرية سويسرية
متابعة من مواطنين سويسريين لجهود الجيش فى حماية الثروة الحيوانيةن ي
متابعة من مواطنين سويسريين لجهود الجيش فى حماية الثروة الحيوانيةن ي

 


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