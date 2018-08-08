صور .."التضامن الاجتماعى" تنقل رجلا مصابا بالقدم السكرى ليتلقى العلاج

الإسكندرية - جاكلين منير

توجه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إلى شارع الإقبال بمنطقة فيكتوريا، بشأن بلاغ بوجود رجل مقيم فى الشارع مريض ومصاب بمرض القدم السكرى.

وقام الفريق بإبلاع الإسعاف، وتم نقل المواطن "رمضان حسين" إلى مستشفى أبوقير العام لتلقى العلاج اللازم، وفور الانتهاء من تلقى العلاج سيتم إيداعه بإحدى دور الرعاية للرجال.

جاء ذلك، بناءا على تعليمات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وتوجيهات محمد كمال الحجاجى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية.