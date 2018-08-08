صور.. الإندونيسيون يبحثون عن ممتلكاتهم وسط المنازل المتضررة من الزلزال المدمر

كتب: محمد الأحمدى

واصل الإندونيسيون اليوم الأربعاء، البحث عن ممتلكاتهم وسط المنازل المتضررة من الزلزال المدمر فى مدينة لومبوك، وذلك بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال قوى بلغت شدته 7 ريختر.

ودمر الزلزال آلاف المباني وأثار الذعر بين السياح والسكان المحليين فى لومبوك فى الخامس من أغسطس بعد أسبوع، حيث راح ضحيته 98 شخصا.

ويأتى الزلزال بعد أسبوع واحد فقط من حدوث هزة أرضية فى جزيرة العطلات ولقى 17 شخصا مصرعهم.



الإندونيسيون يبحثون عن ممتلكاتهم



زلزال إندونيسيا



جانب من الزلزال



جانب من زلزال إندونيسيا



تضرر المنازل من الزلزال



جانب من تضرر المنازل



جانب من آثار الزلزال