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صور.. الإندونيسيون يبحثون عن ممتلكاتهم وسط المنازل المتضررة من الزلزال المدمر

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:33 ص
صور.. الإندونيسيون يبحثون عن ممتلكاتهم وسط المنازل المتضررة من الزلزال المدمر الإندونيسيون يبحثون عن ممتلكاتهم
كتب: محمد الأحمدى
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واصل الإندونيسيون اليوم الأربعاء، البحث عن ممتلكاتهم وسط المنازل المتضررة من الزلزال المدمر فى مدينة لومبوك، وذلك بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال قوى بلغت شدته 7 ريختر.

ودمر الزلزال آلاف المباني وأثار الذعر بين السياح والسكان المحليين فى لومبوك فى الخامس من أغسطس بعد أسبوع، حيث راح ضحيته 98 شخصا.

ويأتى الزلزال بعد أسبوع واحد فقط من حدوث هزة أرضية فى جزيرة العطلات ولقى 17 شخصا مصرعهم.

الإندونيسيون يبحثون عن ممتلكاتهم
الإندونيسيون يبحثون عن ممتلكاتهم

 

زلزال إندونيسيا
زلزال إندونيسيا

 

جانب من الزلزال
جانب من الزلزال

 

جانب من زلزال إندونيسيا
جانب من زلزال إندونيسيا

 

تضرر المنازل من الزلزال
تضرر المنازل من الزلزال

 

جانب من تضرر المنازل
جانب من تضرر المنازل

 

جانب من آثار الزلزال
جانب من آثار الزلزال

 

آثار زلزال إندونيسيا
آثار زلزال إندونيسيا

 


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