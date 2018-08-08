video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرازق بغسل أموال

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:23 ص
صور.. اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرازق بغسل أموال رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرازق
كوالالمبور (رويترز)
إضافة تعليق

وجهت السلطات الماليزية اليوم الأربعاء، 3 اتهامات بغسل أموال إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فى إطار تحقيق بشأن أموال مفقودة من صندوق التنمية الماليزى (1إم.دى.بى) التابع للدولة.

وتتعلق الاتهامات، التى تُليت فى المحكمة، بتحويلات نقدية بقيمة 42 مليون رنجيت (عشرة ملايين دولار) من شركة (إس.آر.سى انترناشيونال)، التى كانت وحدة تابعة للصندوق، إلى حساب مصرفى شخصى لنجيب.

كان نجيب قد اعتقل الشهر الماضى واتهم بإساءة استغلال السلطة وخيانة الأمانة عقب تحقيق بشأن (إس.آر.سى انترناشيونال).

رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرازق
رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرازق

 

وصول رئيس وزراء ماليزيا السابق
وصول رئيس وزراء ماليزيا السابق

 

جانب من وصول رئيس وزراء ماليزيا السابق
جانب من وصول رئيس وزراء ماليزيا السابق

 

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرازق يصل المحكمة
رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرازق يصل المحكمة

 

جانب من الوصول
جانب من الوصول

 

جانب من وصول نجيب عبدالرازق
جانب من وصول نجيب عبدالرازق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهاتير: ماليزيا قد تستفيد من الحرب التجارية فى جذب الاستثمارات

إندونيسيا تسلم ماليزيا يختا فاخرا اشترى بأموال الصندوق السيادى الماليزى

ماليزيا

اخبار ماليزيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

نجيب عبدالرازق




لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة