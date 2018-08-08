صور.. اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرازق بغسل أموال

كوالالمبور (رويترز)

وجهت السلطات الماليزية اليوم الأربعاء، 3 اتهامات بغسل أموال إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فى إطار تحقيق بشأن أموال مفقودة من صندوق التنمية الماليزى (1إم.دى.بى) التابع للدولة.

وتتعلق الاتهامات، التى تُليت فى المحكمة، بتحويلات نقدية بقيمة 42 مليون رنجيت (عشرة ملايين دولار) من شركة (إس.آر.سى انترناشيونال)، التى كانت وحدة تابعة للصندوق، إلى حساب مصرفى شخصى لنجيب.

كان نجيب قد اعتقل الشهر الماضى واتهم بإساءة استغلال السلطة وخيانة الأمانة عقب تحقيق بشأن (إس.آر.سى انترناشيونال).



رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرازق



وصول رئيس وزراء ماليزيا السابق



جانب من وصول رئيس وزراء ماليزيا السابق



رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرازق يصل المحكمة



جانب من الوصول