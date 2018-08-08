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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:50 م
خالد صلاح
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صور.. إلغاء أكثر من 130 رحلة طيران فى طوكيو مع اقتراب إعصار "شانشان"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:27 ص
صور.. إلغاء أكثر من 130 رحلة طيران فى طوكيو مع اقتراب إعصار "شانشان" إعصار - أرشيفية
أ ش أ
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ألغت سلطات الطيران المدنى فى العاصمة اليابانية طوكيو أكثر من 130 رحلة طيران مع اقتراب إعصار "شانشان" المصحوب برياح تبلغ سرعتها 125 كيلومترا فى الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه تم إلغاء هذه الرحلات الجوية من وإلى مطارى طوكيو الرئيسيين، فيما تراقب سلطات الطيران الأوضاع الجوية عن كثب.

ومن المتوقع - حسب الأرصاد اليابانية - أن يضرب الإعصار العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها الليلة ، قبل أن يتجه إلى شمال شرق اليابان غدا الخميس.

 

أحد مواطنى طوكيو
أحد مواطنى طوكيو

 

الرياح تجتاح طوكيو
الرياح تجتاح طوكيو

 

الرياح تسبق العصار
الرياح تسبق الإعصار
 
الرياح تضرب شوارع طوكيو
الرياح تضرب شوارع طوكيو
الشعب اليابانى يحمى نفسه من رياح الاعصار
الشعب اليابانى يحمى نفسه من رياح الاعصار

 

اليابان تستعد لاعصار إعصار شانشان
اليابان تستعد لإعصار شانشان
 
اليابنيون يتسلحون بالمظلات من الرياح
اليابنيون يتسلحون بالمظلات من الرياح
رياح الاعصار تضرب طوكيو
رياح الاعصار تضرب طوكيو

 

سيدة تحتمى فى المظلة من رياح الاعصار
سيدة تحتمى فى المظلة من رياح الاعصار

 

شوارع طوكيو قبل الاعصار
شوارع طوكيو قبل الاعصار

 

طوكيو تستعد للاعصار
طوكيو تستعد للاعصار

 

طوكيو تنتظر الاعصار وسط مخاوف
طوكيو تنتظر الاعصار وسط مخاوف

 

مواطنى طوكيو فى شوارع طوكيو استعداد للاعصار
مواطنى طوكيو فى شوارع طوكيو استعداد للاعصار

 


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