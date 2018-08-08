صور.. إصابة أكثر من 30 شخصا و تدمير 9 منازل فى حريق بألمانيا

كتب حازم عادل تصوير وكالات

شهدت إحدى المقاطعات فى ألمانيا، اليوم الأربعاء حرق هائل بعشرات الشيجرات على طول مسار خاص بالسكك الحديدية، مما أدى إلى تدمير 9 منازل وإصابة أكثر من 30 شخصا، واحترق عدد من السيارات.