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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:53 م
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صور.. إصابة أكثر من 30 شخصا و تدمير 9 منازل فى حريق بألمانيا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:58 ص
صور.. إصابة أكثر من 30 شخصا و تدمير 9 منازل فى حريق بألمانيا أثار حريق ألمانيا
كتب حازم عادل تصوير وكالات
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شهدت إحدى المقاطعات فى ألمانيا، اليوم الأربعاء حرق هائل بعشرات الشيجرات على طول مسار خاص بالسكك الحديدية، مما أدى إلى تدمير 9 منازل وإصابة أكثر من 30 شخصا، واحترق عدد من السيارات.

وتشهد العديد من دول العالم موجة حر شديدة، خاصة فى ألمانيا والنمسا وباكستان وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول العالم، مما دفع سكان هذه البلدان إلى الفرار نحو الشواطئ والمنتزهات للاستماع بالمياه وهربا من حرارة الشمس.

احتراق أحد السيارات
احتراق أحد السيارات

تضرر السيارات
تضرر السيارات

جانب من أثار الحريق
جانب من أثار الحريق

قوات الدفاع المدنى
قوات الدفاع المدنى

 


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