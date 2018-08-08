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صرف 3موظفين بالإدارة المالية للزمالك بعد سماع أقوالهم بقضية الاتجار بالعملة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:08 م
صرف 3موظفين بالإدارة المالية للزمالك بعد سماع أقوالهم بقضية الاتجار بالعملة نادى الزمالك
كتبت أمنية الموجى
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قررت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، صرف موظفى الإدارة المالية بنادى الزمالك، بعد سماع أقوالهم فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس تتهم أعضاء بالمجلس، بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
 
 
واستمعت النيابة لأقوال ثلاثة من موظفى الإدارة بالنادى، على سبيل الاستدلال، فى اتهام المدير المالى السابق وآخرين بتغيير العملات خارج السوق المصرفية.
 
 
كانت النيابة قد أمرت بحبس أمين خزانة النادى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 الف دولار أمريكى، وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه.
 
 

 


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