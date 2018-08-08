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صرف مسئولى شركات المقاولات عقب الاستماع لأقوالهم فى "رشوة رئيس حى الهرم"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:48 م
صرف مسئولى شركات المقاولات عقب الاستماع لأقوالهم فى "رشوة رئيس حى الهرم" إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم
كتب أحمد الجعفرى
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انتهت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة من سماع أقوال مسئولى شركات المقاولات التى تفاوض معها رئيس حى الهرم على طلب رشوة مالية مقابل التغاضى عن تحرير محاضر مخالفات لعقارات سكينة تابعة لها بدائرة الحى، وتم صرفهم من سرايا النيابة، كما استمعت لأقوال الضباط القائمين على واقعة ضبط المتهم وإجراء التحريات حول الواقعة.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.

كانت مصادر أفادت بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر أمس الثلاثاء.

وأكدت المصادر أن الجهات التى ألقت القبض عليه تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة فى مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به، فضلًا عن مبلغ الرشوة المالية الذى اتفق مع الراشى على تقاضيه مقابل، التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لشركة المقاولات التابعة له.

 

 

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