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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:16 م
خالد صلاح
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صحيفة: مخزون العالم من السلاح النووى كفيل بالدمار الشامل حال نشوب حرب عالمية ثالثة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:44 م
صحيفة: مخزون العالم من السلاح النووى كفيل بالدمار الشامل حال نشوب حرب عالمية ثالثة قنبلة نووية
أ ش أ
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وضعت صحيفة (إكسبرس) البريطانية اليوم الأربعاء، تصورا لما يمكن أن يترتب على اندلاع حرب عالمية ثالثة قد تستخدم فيها أسلحة نووية فى ظل امتلاك تسع دول لأكثر من 14 ألف سلاح نووى..مشيرة إلى أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان 92% من إجمالى هذه الأسلحة المدمرة.

وبحسب الصحيفة فإن أحدث التقديرات تفيد بأن عدد هذه الأسلحة النووية هو 14525 سلاحا نوويا، تمتلك روسيا منها 6850 سلاحا نوويا، تليها الولايات المتحدة التى تملك 6450 سلاحا نوويا وجاءت فرنسا فى المرتبة الثالثة بـ 300 سلاح ثم الصين (280) ثم المملكة المتحدة (215) ثم باكستان (150) ثم الهند (140) ثم إسرائيل (80) ثم كوريا الشمالية (60).

وأعادت الصحيفة البريطانية إلى الأذهان أن أول وآخر مرة استخدم فيها سلاح نووى كان فى أغسطس 1945 فى هيروشيما وناجازاكى باليابان إذ أسقطت الولايات المتحدة قنبلتين على هيروشيما وناجازاكى نجم عنهما مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ومرض آلاف آخرين.

وقال الخبيران النوويان هانز كريستنسن وروبرت نوريس إن الأمر يصبح أكثر خطورة عند معرفة ما طرأ من زيادة كبيرة فيما يتعلق بقدرة الأسلحة النووية الحالية، مقارنة بما كانت عليه عند استخدام قنبلتى هيروشيما وناجازاكى. 


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