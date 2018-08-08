صحف الكويت تبرز قمة "السيسى – محمد بن زايد" وتأكيدهما رفض التدخل فى شئون الدول العربية

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أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، القمة التى استضافتها القاهرة أمس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، وتأكيدهما رفض التدخل فى شؤون الدول العربية.

وقالت صحيفة "السياسة" تحت عنوان (مصر والإمارات ترفضان التدخل فى شؤون الدول العربية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، أكدا خلال لقائهما بقصر الاتحادية بالقاهرة أمس، رفضهما التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يهدد استقرار وأمن شعوبها.



وأضافت أن الرئيس السيسى أشاد خلال اللقاء، بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على مواصلة دفع أطر التعاون المشترك مع الإمارات فى شتى المجالات، فى ظل العلاقات القوية بين البلدين، والتى تمثل نموذجا مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية، بما يعزز العمل العربى المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.



وأشارت إلى أن الشيخ محمد بن زايد، أعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع مصر، مؤكدا أن العلاقات المصرية – الإماراتية تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والتضامن، والعمل من أجل ترسيخ أمن واستقرار المنطقة، ودفع التنمية الشاملة فى البلدان العربية، مشددا على ما تمثله مصر، كركيزة أساسية لاستقرار وأمن المنطقة العربية.



فى نفس السياق ، قالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان (السيسى ومحمد بن زايد بحثا المستجدات الدولية والإقليمية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة.



ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله، " إن العلاقات المصرية ـ الإماراتية ذات خصوصية متواصلة عبر عدة عقود، منذ عهد المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذى يحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصرى، لمواقفه التاريخية النبيلة تجاه مصر والممتدة حتى الآن من قبل حكام الإمارات".



بدورها، قالت صحيفة "القبس" تحت عنوان (مصر والإمارات: نرفض التدخل فى شؤون الدول العربية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكدا رفضهما التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يهدد استقرار وأمن شعوبها، مشددين على أهمية تضافر الجهود لدعم سيادة الدول على أراضيها، والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وصون مقدرات شعوبها ومصالحها العليا.



وأضافت أن الرئيس السيسى والشيخ ابن زايد، أعربا عن دعمهما لجهود التوصل الى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تعانى منها المنطقة، وأكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور المكثف؛ للتصدى للتحديات التى تواجه الأمن القومى العربي.

وفى سياق متصل ، قالت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان (السيسى وبن زايد يرفضان التدخل الخارجى فى الشؤون العربية)، إنه فى إشارة واضحة إلى تضامن مصر والإمارات مع السعودية فى الأزمة الحالية مع كندا، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، خلال مباحثاتهما أمس بالقاهرة، رفضهما التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية.



وأشارت إلى أن المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، واستعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أن الرئيس السيسى والشيخ ابن زايد أكدا خلال مباحثاتهما، حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور المكثف؛ للتصدى للتحديات التى تواجه الأمن القومى العربي.

وأضافت أن الجانبين أعربا عن دعمهما لجهود التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تعانيها المنطقة، مشددين على أهمية تضافر الجهود لدعم سيادة الدول على أراضيها، والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها، وصون مقدرات شعوبها ومصالحها العليا.