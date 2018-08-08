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صحة القليوبية تكثف الحملات على المستشفيات استعدادا لعيد الأضحى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:55 م
صحة القليوبية تكثف الحملات على المستشفيات استعدادا لعيد الأضحى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور سيد مراد، رئيس قسم العلاجي بمديرية الصحة بالقليوبية، أن المديرية تكثف من حملاتها على المستشفيات الكبرى والمراكز الطبية بالمحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، والتأكد من سلامة سير العمل بالمستشفيات والمراكز ومدى توافر الإمكانيات والمستلزمات الطبية بها، تحسبا لحدوث أية طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى.

وأضاف "مراد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"،  أنه تم المرور اليوم على 5 مستشفيات بالمحافظة وهي مستشفيات "صدر المرج، وشبين القناطر، والقناطر الخيرية، وحميات بنها، وحميات طوخ"، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على مديرى تلك المستشفيات وكافة العاملين بها على تطبيق خطة الطوارئ بكافة جوانبها.

وتابع رئيس الطب العلاجي بالقليوبية، أنه سيتم تنظيم حملة غدا الخميس للمرور على باقى المستشفيات بالمحافظة وهي "مستشفى كفر شكر، ومستشفى الخانكة، ومستشفى طوخ المركزى، وحميات قها، وحميات قليوب"، على أن يتم الانتهاء من تلك المستشفيات مطلع الاسبوع المقبل، وإعادة المرور مرة أخرى قبل عيد الأضحى المبارك.

 


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