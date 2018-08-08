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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:09 ص
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"صحة الإسكندرية" غلق 32 منشأة طبية على مدار الشهر

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:42 ص
"صحة الإسكندرية" غلق 32 منشأة طبية على مدار الشهر الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن نتائح حملاتها على المنشآت الطبية على مدار شهر يوليو .
 
وقال الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم خلال شهر إلغاء تراخيص منشأة طبية، والغلق الإداري الفعلي لـ 32 منشأة، وتمت مخاطبة أقسام الشرطة لعمل غلق إداري لـ 48 منشأة أخرى.
 
وأضاف أنه تم كذلك ترخيص 20 منشأة، ومعاينة 23 منشأة أخرى، تمهيدًا لاصدار الترخيص لها، وكذلك المرور على 71 منشأة صحية.
 
وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن عدد الشكاوى خلال شهر بلغ 15 شكوى، وتم عمل استدعاءات ل 36 شكوى أخرى.
 
 

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