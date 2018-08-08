شيخ الأزهر: أعياد المسلمين والمسيحيين فى مصر نموذج للتعايش والسلام الاجتماعى

كتب لؤى على

قال فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن تشارك المصريين في المناسبات والأعياد الإسلامية والمسيحية يعكس حالة التعايش والسلام الاجتماعى فى مصر، مشيرا إلى أن الأزهر يبذل جهودًا مكثفة لنشر مفاهيم السلام والحوار، وهو ما جسدته تجربة منتدى "شباب صناع السلام" الذى عقد فى لندن بالتعاون بين الأزهر وأسقفية كانتربرى.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، اليوم، الأربعاء، القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ لتهنئته بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص تقديره للقس أندريه زكي والمهنئين بعيد الأضحى المبارك.

من جانبه، تقدم وفد الطائفة الإنجيلية بخالص التنهئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته موفور الصحة والعافية ولمصر دوام السلام والأمن والرخاء، مؤكدين أن فضيلة الإمام الأكبر هو رمز وطنى لجميع المصريين وليس للمسلمين فقط.