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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:43 م
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شركة مياه القناه تشارك فى دورة المسار الوظيفى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:56 م
شركة مياه القناه تشارك فى دورة المسار الوظيفى جانب من الندوة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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شاركت إدارة توعية شركة مياه القناه، فى دورة تدريب المسار الوظيفى تحت عنوان أساسيات التشغيل لمكونات المحطات والتعرف على مشاكل التشغيل وحاضر فيها الدكتورمحمد عبد الحميد مديرعام المعمل المركزى وشارك فيها 17 متدربا من فنيى التشغيل بمحطات الإسماعيلية، وبورسعيد، والتى ينظمها خالد قدوره مديرعام التدريب.

 

وأكد عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه على تقدير المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه لدورالتوعية بشقيها الخارجى والداخلى، ودور العاملين فى المحطات والشبكات فى تقليل الفاقد من المياه.

 

وأشار عبد المنعم الى أن الترشيد رسالة تقع على عاتق الجميع وأن الدور للتوعية، وهو الحفاظ على المجارى المائية من التلوث ومعالجة مياه الصرف وأن الصيانة لها دور فى تقليل الفاقد، وضرورة عدم إلقاء المصانع لمياه الصرف الصناعى فى شبكات الصرف، حيث إن هذا يؤدى إلى تهالك الشبكات، موضحا دور قطاع المعامل والجودة والدراسات المقدمة، وضرورة قيام الشركات بتوفيق أوضاعها، وطالب الحضور بنقل تلك الرسالة إلى الزملاء والتمسك بالسلوكيات الإيجابية ونبذ السلوكيات السلبية.

 

 

 

 


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