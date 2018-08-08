شرطة التموين تضبط طن ونصف لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك بالسيدة

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "إيهاب ز م" 45 سنة مسئول عن ثلاجة لحوم، يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم ودهون وأحشاء" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على كمية من اللحوم بلغت 1.400 طن (لحوم ودهون وأحشاء)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



ثلاجة لحوم



ثلاجة لحوم



ثلاجة لحوم