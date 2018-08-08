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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:57 م
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شرطة التموين تضبط طن ونصف لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك بالسيدة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:06 م
شرطة التموين تضبط طن ونصف لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك بالسيدة لحوم غير صالحة
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "إيهاب ز م" 45 سنة مسئول عن ثلاجة لحوم، يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم ودهون وأحشاء" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على كمية من اللحوم بلغت 1.400 طن (لحوم ودهون وأحشاء)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

تموين ثلاجة لحوم1
 ثلاجة لحوم

 

تموين ثلاجة لحوم2
ثلاجة لحوم

 

تموين ثلاجة لحوم3
ثلاجة لحوم

 

تموين ثلاجة لحوم4
جانب من المضبوطات

 


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