شاهد.. محطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية تستقبل المصطافين بعد تطويرها

كتبت رحمة رمضان

شهدت محطة السكة الحديد بسيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، توافد العديد من المصطافين من مختلف أنحاء الجمهورية لقضاء إجازة الصيف على شواطئ الإسكندرية مستقلين القطار.





وساهم تطوير محطة سكة حديد سيدى جابر فى توفير الراحة للمسافرين وعدم وجود أى تزاحم داخل المحطة، المصممة على طراز صالات الركاب الخاصة بالمهارات، علاوة على توفير سلالم كهربائية للحقائب وأخرى للركاب بالإضافة إلى مصاعد كهربائية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.







محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير



محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير (2)



محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير (3)



محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير (4)



محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير (5)



محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير (6)



محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير (7)



محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير (8)



محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير (9)



محطة قطار سيدى جابر بعد التطوير (10)