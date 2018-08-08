شاهد في دقيقة..كل ما تريد معرفته عن جمعية البنوك المركزية الإفريقية

بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، ويشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يقدم "اليوم السابع" فيديو جراف عن جمعية البنوك المركزية الأفريقية.