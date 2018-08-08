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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:02 م
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شاهد في دقيقة..كل ما تريد معرفته عن جمعية البنوك المركزية الإفريقية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:00 م
شاهد في دقيقة..كل ما تريد معرفته عن جمعية البنوك المركزية الإفريقية جمعية البنوك المركزية الإفريقية
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بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، ويشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يقدم "اليوم السابع" فيديو جراف عن جمعية البنوك المركزية الأفريقية.


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جمعية البنوك المركزية الإفريقية

شرم الشيخ




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