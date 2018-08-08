video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد في دقيقة.. عمال المونديال في قطر.. "عبودية حديثة"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:05 م
شاهد في دقيقة.. عمال المونديال في قطر.. "عبودية حديثة" العمال
إعداد– محمد فزاع
إضافة تعليق

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية تفاصيل جرائم قطر وانتهاكاتها بحق العمال الأجانب في مونديال 2022.

وعبرت الصحيفة صراحة عن مخاوفها من مصير العمال الوافدين في قطر في ظل ارتفاع معدل الوفيات بينهم مع استمرار سوء الأوضاع المعيشية التي تم تسجيلها في مواقع بناء الملاعب القطرية للمونديال، مشبهة ما يحدث بأنه "عبودية حديثة".

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true


إضافة تعليق

قطر

مونديال 2022

الملاعب القطرية




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال يحي

هههههههههههه

ههههههههههه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة