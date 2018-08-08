شاهد في دقيقة.. عمال المونديال في قطر.. "عبودية حديثة"

إعداد– محمد فزاع

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية تفاصيل جرائم قطر وانتهاكاتها بحق العمال الأجانب في مونديال 2022.

وعبرت الصحيفة صراحة عن مخاوفها من مصير العمال الوافدين في قطر في ظل ارتفاع معدل الوفيات بينهم مع استمرار سوء الأوضاع المعيشية التي تم تسجيلها في مواقع بناء الملاعب القطرية للمونديال، مشبهة ما يحدث بأنه "عبودية حديثة".

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