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شاهد فى دقيقة.. كيف تحجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الحر؟

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:51 م
شاهد فى دقيقة.. كيف تحجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الحر؟ الإسكان الاجتماعى - صورة أرشيفية
كتب ــ أحمد حسن
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استمرارا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، نقدم الإجراءات المطلوبة لحجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الحر فى السطور التالية:

1ـ وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 18500 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الحر

2ـ مساحة الوحدات تصل لـ90 مترا مربعا كاملة التشطيب، وتضم 3 غرف وصالة

3ـ يبدأ حجز الوحدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 12 أغسطس الجارى.

4ـ أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، ولا يقل عمره عن 21  عاما .

5ـ الحجز غير مرتبط بمحل الإقامة ويجوز لأى مواطن حجز وحدة فى أى مدينة.

6ـ لا يحق للحاجز استخدام الوحدة فى غير النشاط السكنى.

7ـ يحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) حجز أكثر من وحدة سكنية فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد.

8ـ يلتزم المُتقدم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز.

9ـ سيتم خصم 1% مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة.

10ـ يتم التعاقد خلال 60 يوماً بعد إغلاق باب الحجز.


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