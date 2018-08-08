شاهد فى دقيقة.. كيف تحجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الحر؟

استمرارا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، نقدم الإجراءات المطلوبة لحجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الحر فى السطور التالية:
1ـ وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 18500 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الحر
2ـ مساحة الوحدات تصل لـ90 مترا مربعا كاملة التشطيب، وتضم 3 غرف وصالة
3ـ يبدأ حجز الوحدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 12 أغسطس الجارى.
4ـ أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاما .
5ـ الحجز غير مرتبط بمحل الإقامة ويجوز لأى مواطن حجز وحدة فى أى مدينة.
6ـ لا يحق للحاجز استخدام الوحدة فى غير النشاط السكنى.
7ـ يحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) حجز أكثر من وحدة سكنية فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد.
8ـ يلتزم المُتقدم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز.
9ـ سيتم خصم 1% مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة.
10ـ يتم التعاقد خلال 60 يوماً بعد إغلاق باب الحجز.
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