شاب أمريكى يعترف بالشروع فى القتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابى

واشنطن أ ش أ

اعترف شاب أمريكى يدعى زكريا عابدين، اليوم الأربعاء، بأنه مذنب بالشروع فى القتال بصفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت شبكة /فوكس نيوز/ الأمريكية أن عابدين – 19 عاما – اعترف أمام المحكمة الفيدرالية المنعقدة بمدينة شارلستون الأمريكية بأنه شرع فى تقديم دعم مادى للتنظيم الإرهابى وهى تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.

كانت السلطات فى مطار شارلستون الأمريكى قد ألقوا القبض على عابدين -الذى يقيم بولاية ساوث كارولينا - فى شهر مارس 2017 أثناء محاولته السفر إلى الأردن، حيث أبلغ عابدين أحد العناصر السرية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية بأنه يعتزم تنفيذ اعتداء على موقع أمريكى - لم يكشف عنه - إذا لم يتمكن من مغادرة الولايات المتحدة.