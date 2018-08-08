س وج لو عايز توصل كهرباء لعقار أو منشأة صناعية أو تجارية جديدة.. تعمل إيه ؟

كتبت سارة الباز

إذا كنت مستأجرا أو مالكا لعقار أو سكن أو منشأة صناعية أو تجارية جديدة ؛ فبالتأكيد أنت بحاجة إلى توصيل الخدمات؛ لتتمكن من ممارسة حياتك وقضاء مصالحك اليومية بشكل طبيعى؛ لذا نقدم تفاصيل وإجراءات الحصول على خدمة توصيل الكهرباء للمبانى وكل أغراض الاستخدام عبر السطور المقبلة. س: ما المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على خدمة توصيل الكهرباء ؟ ج: - شهادة من الحى أو الوحدة المحلية تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص.

- إيصال سداد مركز معلومات شبكات المرافق (محافظة القاهرة فقط).

- صورة عقد الإيجار أو سند الملكية أو خطاب تخصيص استلام العين بالنسبة للمبانى الحكومية ( الأصل الإطلاع).

- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (الأصل الاطلاع).

- صورة توكيل موثق فى حال طلب الخدمة للغير (الأصل الإطلاع).

- صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية والصناعية (الأصل الإطلاع).

- صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية والصناعية (الأصل الإطلاع).

- تصريح حفر من الوحدة إذا تتطلبت الأعمال ذلك.

- ما يثبت سداد قيمة المقايسة.

- عقد توريد الطاقة الكهربائية ويملأ بمعرفة المنتفع أو وكيله وهو عبارة عن ثلاث نماذج:

• عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 وات.

• عقد توريد الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية / المحلات التجارية.

• عقد محدد المدة لتوريد الطاقة الكهربائية (فى حالة الإنشاءات والأغراض المؤقتة). س: ما المبلغ المطلوب للحصول على الخدمة؟ ج: - (تسعون قرشا) عن أى شهادة أو إقرار.

- (عشرة قروش) رسم تنمية الموارد عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

- (تسعون قرشا) عن كل ورقة من أوراق العقد.

- تأمين استهلاك العداد حسب قوة العداد وفقا للجدول المرفق.

- 10% ضريبة مبيعات من إجمالى قيمة المقايسة بعد استبعاد قيمة المهمات ورسوم الدمغة.

تقوم الشركة بمد الكابلات والخطوط والتوصيلات اللازمة مقابل التكاليف المقررة، ويكون تنفيذ المقاياسات وفقا لبرامج الشركة وإمكانياتها، وتختلف التكلفة حسب الأطوال والمهمات والتركيبات المستخدمة. س: ما التوقيت المحدد لإنجاز الخدمة؟ ج: تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الحصول على الخدمة وفقا لما يلى:

- المقايسة الرئيسية خلال أسبوع من تاريخ الحصول على تصريح الحفر.

- المقايسة الفرعية خلال أسبوع من تاريخ مد العامود الصاعد من الكوفرية إلى الوحدة المطلوب توصيل التيار الكهربائى لها.