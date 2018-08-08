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سيارات لنقل حجاج الوادى الجديد إلى مطار القاهرة مجانا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:45 م
سيارات لنقل حجاج الوادى الجديد إلى مطار القاهرة مجانا اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الأربعاء، على تخصيص حافلة "أتوبيس" على نفقة المحافظة لنقل حجاج بيت الله الحرام، من الخارجة إلى مطار القاهرة، وأتوبيس آخر للعودة بعد أداء مناسك الحج.

وقال على ميصر مسئول الإعلام بالمحافظة، فى بيان له، أنه سيتم تجمع الحجاج أمام قاعة على حريف بمدينة الخارجة، والتحرك تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس الموافق 9/8 /2018، مؤكدا أن محافظ الإقليم وافق على تخصيص سيارة آخرى لنقل حجاج الفرافرة إلى القاهرة مباشرة للتيسير عليهم.

 

 


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