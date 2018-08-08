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سلطات المطار تضبط 37 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:45 ص
سلطات المطار تضبط 37 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، القبض على 37 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 298 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.
 
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 37 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 298 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.
 
 

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